ضبط 1317 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عدة حملات موسعة استهدفت اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة.وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.أسفرت جهود الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1317 قضية تموينية متنوعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.