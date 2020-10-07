1029 إصابة جديدة بكورونا فى النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكر بيان لوزارة الصحة أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 50 ألفًا و848 حالة وتعافى 40 ألفا و499 بينما توفى 830، مشيرًا إلى وجود 525 حالة في المستشفيات منها 100 حالة في العناية المركزة.وأوضح البيان أن أعلى الإصابات سجلت في العاصمة فيينا وبلغت 427 حالة ثم النمسا السفلى 173 حالة والنمسا العليا 141 حالة وتيرول 123 حالة بينما جاءت أقل الإصابات في كارينثيا وبلغت 16 حالة.وأوضح البيان أن اختبار كورونا الثاني للمستشار الفيدرالي سيباستيان كورتس جاء سلبيًا أيضًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.