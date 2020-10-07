حملة توعوية للحد من انتشار كورونا وفيروس سى بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قها بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة لتوعية المواطنين باتباع التعليمات الواجب اتخاذها للحد من انتقال العدوى من الأمراض والفيروسات، وذلك استكمالا لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المواطنين وتوعيتهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار فيروس "C".يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتوجيهات المهندسة أمل فوزي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، بالتنسيق بين كل من إدارة رخص المحلات بالوحدة، وإدارة الأزمات مع مديرية الصحة بالقليوبية، وجرى خلال الحملة المرور على صالونات الحلاقة، والكوافيرات، والنوادي الرياضية، وذلك لنشر التوعية الصحية للمواطنين، وضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من نقل الفيروسات والأمراض المعدية.وكان اللواء نادر سعيد، رئيس مدينة الخصوص، قد دشن حملة للتوعية بفيروس C، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس C، والكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية.