«أبطال من مصر» و«رجال خلف المقاتلين» بمركز الثقافة السينمائية

يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، في السابعة مساء اليوم، فيلمين عن بطولات رجال القوات المسلحة، وهما: "أبطال من مصر" و"رجال خلف المقاتلين".يأتي العرض ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى السابعة والأربعين بنصر أكتوبر المجيد، وذلك بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.حيث يعرض فيلم "أبطال من مصر" للمخرج أحمد راشد، وفيلم "رجال خلف المقاتلين" للمخرج أحمد قناوى، وعقب ذلك تعقد ندوة يتحدث فيها العميد محمد عبدالقادر، والمخرج والناقد السينمائي فوقى فخرى، والكاتب والناقد الفني سمير عبداللطيف، ويدير الندوة الناقد السينمائي مجدي الشحري، مدير مركز الثقافة السينمائية.ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.