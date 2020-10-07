«الوفد» يحتفل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الجمعة المقبل

ينظم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، مساء الجمعة المقبل الموافق 9 أكتوبر، احتفالًا بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة والدور الوطني الشجاع للقوات المسلحة فى حماية الدولة المصرية والحفاظ على أمن وأمان المواطن.وأكد أبوشقة أن انتصار مصر فى حرب أكتوبر أعاد إلى الأمة العربية كرامتها، كما أن معركة 6 أكتوبر لم تكن معركة عسكرية فحسب انتصرت فيها القوات المسلحة، وإنما كانت ملحمة مضيئة في تاريخ الشعوب عندما يقف الشعب بأكمله وراء قواته المسلحة من أجل الدفاع عن الوطن.ووجه حزب الوفد الدعوة لكل من أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية، ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واللجان النوعية والمرأة والشباب وكبار الشخصيات العامة.ويتناول الحفل توزيع درع الوفد على أسر الشهداء والمصابين وبعض من شاركوا فى حرب 1973 تقديرًا وتثمينًا لدورهم الوطني وما جادوا به دفاعًا عن التراب الوطني.