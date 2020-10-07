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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة: «مشروعك» مول 17 ألف مشروع للشباب بـ1.6 مليار جنيه

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:32 ص
هشام آمنة
هشام آمنة
البحيرة معوض هويدى
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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بلغ مليارا و650 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة حتى الآن، لتمويل 16 ألفا و955 مشروعًا استثماريا متنوعًا.

وأضاف المحافظ، في بيان، أن المشروعات ساهمت في توفير 49 ألفا و998 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروضا ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد في دعم الاقتصاد الوطني، في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة، والذي يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد محافظ البحيرة أن« مشروعك» يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع، والذي يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية بفائدة 5% للمشروعات الصناعاية، 8% للمشروعات التجارية، 16% للمشروعات الزراعية؛ وفقًا لسياسات البنك الائتمانية.

ووجه محافظ البحيرة بتذليل كل العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهًا بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع، متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

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