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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

احتدام المنافسة بين 29 مرشحا فى الدائرة الثالثة بكفرالشيخ

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:39 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عمرو الشامي
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احتدمت المنافسة في الدائرة الثالثة "الحامول، بيلا، البرلس" بمحافظة كفرالشيخ، بين 29 مرشحا في انتخابات مجلس النواب بينهم 5 سيدات، وكذلك النائب الحالي عبدالعزيز حمودة.

ويخوض الانتخابات في تلك الدائرة: فؤاد محمد عبدالدايم عبدالواحد، عصام الدين السعدي محمود عبدالغفار، يونس عبدالرازق عبدالرازق فرج، مبروك محمد محمد المزين، أحمد راضي عبدالحميد علي صادق، ياسين أحمد متولي محمد عبدالخالق، أيمن فؤاد عبدالله المهدي، محمد زكي إبراهيم السيد إسماعيل، جميلة بدير أحمد رزق سليمان، عزت عبدالمنعم عبدالرحمن محمد.

وأيضا: فاطمة عيد منصور المنسي، هلالة الشناوي محمد الشناوي، مختار محمد جبريل محمد، صبح أبوالمجد مصطفى بدير، علي إبراهيم محمد عامر، شادي عبدالمنعم إبراهيم عوض، وسام إبراهيم سعد محمد سعد، محمد معوض السيد إبراهيم، وسام علي علي علي عامر، أنوار رشاد عبدالهادي خميس، دولت محمد عماد مصطفى بسيوني، أحمد محمود بدير حجازي.

وكذلك السيد أبوالعينين أحمد عياد، محمد إسماعيل حسن إسماعيل، سعد أحمد محمد سعد، ياسر محمود إبراهيم مصطفى مرزه، رضا عطية السعيد عطية غنيم، عبدالعزيز أبوشعيشع علي حمودة، إبراهيم عبدالعزيز محمد إسماعيل.

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