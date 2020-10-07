«وحدة الرصد».. النيابة تراقب جرائم البلطجة على السوشيال ميديا

- العقوبة

- حبس «أبو وديع»

- يروع المواطنين بكلب لتسهيل تجارة المخدرات

- يروع المواطنين بكلب في الجيزة

- يروع طالبات مدرسة بكلب في البساتين

دائمًا ما تقف وحدات الرصد التي خصصها المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج عن القانون، وتعاونت معه أجهزة وزارة الداخلية في ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة، ومن أشهر الوقائع البلطجي «أبو وديع»، المتهم بترهيب الأهالي بكلاب مسعورة.تنص عقوبة استخدام كلب لترويع المواطنين وفقًا للمادة 375 مكررًا من قانون العقوبات: يعرض للحبس كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد، أو استخدامه ضد المجني عليه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو تعريض حياته وسلامته للخطر، فالعقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة».ووفقًا للمادتين 240، و241، من قانون العقوبات: « من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين».قررت نيابة المنتزه أول في الإسكندرية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باستعراض القوة والبلطجة وتهديد المواطنين، مستخدمًا سلاح أبيض وكلب شرس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ووجهت النيابة العامة إلى البلطجى 3 اتهامات، تتضمن البلطجة، حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وحيازة حيوان – كلب- دون ترخيص من الجهات المختصة، وتبين عدم تحرير المجني عليه في الواقعة، أي محاضر ضد المتهم، إذ جرى القبض على الأخير بناءً على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.وتداول رواد موقع «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص، يُدعى «أبو وديع»، أثناء قيامه بترويع شاب، مستخدمًا «سيف وكلب»، في منطقة حي المنتزه أول بالإسكندرية، وأثار الفيديو حالة من الغضب بين أهالي الإسكندرية، الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بضرورة التصدي للمتهم، الذي يحاول فرض سيطرته على المنطقة، عبر استخدام أساليب البلطجة وترويع المواطنين.تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من إلقاء القبض على بلطجي؛ لقيامه بالاتجار في المخدرات.كان تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شكوى لأهالي منطقة أبو يوسف بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، تتضمن قيام سائق 36 سنة، ومحكوم عليه بالحبس لمدة شهر في قضية «سلاح أبيض»"، بممارسة أعمال البلطجة، والاتجار بالمواد المخدرة.عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديده وضبطه، وبحوزته سلاح أبيض وكلب، وبمواجهته اعترف باستخدام السلاح والكلب، في أعمال البلطجة والتشاجر.تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الشباب بشارع العشرين فيل بالجيزة يروع المارة بواسطة كلب ضخم ويظهر الفيديو الكلب وهو يعقر أحد المارة بعد أن استوقفه صاحب الكلب في الشارع.ويؤكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن صاحب الكلب يتباهى بهذا المقطع وينشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين أثناء تفقدها الحالة الأمنية أمام إحدى المدارس من ضبط عاطل لوقوفه أمام المدرسة لترويع الطالبات ممسكًا بيده كلب، وتم التحفظ عليه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط شابين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يروعان طفل من ذوى الإعاقة باستخدام كلب، مطالبين بضبطهما ومعاقبتهما على الواقعة التي اعتبروها «إهانة لذوي الهمم»، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وأثار نشر مقطع فيديو لشابين يخيفان طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق الاعتداء عليه باستخدام كلب حالة من السخط والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، لقسوة المشهد ورفض المجتمع لمثل هذه التجاوزات مع الأطفال من ذوى الهمم.أخطرت الأجهزة الأمنية وتم تحديد مكان الواقعة بنطاق قسم قليوب، حيث جري تحديد المتورطين فيها وضبطهما.وبسؤال والد الطفل، أكد أن «الشبابين اللذين ظهرا في الفيديو هما أبناء أخيه ولم يتهجموا على نجله بالكلب كما تم الترويج للواقعة في السوشيال ميديا، لكنهم كانوا يحاولون تخويفه فقط حتى يبتعد عن الكلاب».وأوضح الأب أن نجله الظاهر في الفيديو يدعى «على» عمره 13 سنة ويحب اللعب مع الكلاب و«نخاف عليه من هذه العادة لأنها تؤذيه وخاصة وأن المنطقة التي نقطن فيها مليئة بالكلاب الضالة في كل الشوارع هو لا يستوعب الأمور إلا بتجربتها»، مشيرا إلى أن الفيديو تم تصويره على سطح منزلهم والهدف منه تخويفه حتى يتعلم البعد عن الكلاب حتى لا تؤذيه.