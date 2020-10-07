الأصوات الذهبية ببشتاك ومركز إبداع الطفل يحتفلان بنصر أكتوبر

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، يقدم بيت الغناء العربي بمقره بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 8 أكتوبر، أمسية شهرية جديدة للأصوات الغنائية الشابة الفائزين بمسابقة (الأصوات الذهبية) التي ينظمها صندوق التنمية سنويا دعمًا للمواهب الجديدة في مجال الغناء.ويغنى: محمد طارق، بتول العبد، ومحمد زين مجموعة متميزة من الأغانى الوطنية وأغانى الزمن الجميل، منها: (بلادي- أهو ده اللى صار وحلى ضفايرك).كما يقدم المايسترو الفنان د. مدحت عبدالسميع عزفًا منفردًا على الكمان لبعض المقطوعات الموسيقية.كما يقيم مركز إبداع الطفل "ببيت العيني" خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثانية عشرة ظهر الخميس 8 أكتوبر، حفلًا فنيًا لفريق كورال المركز، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.يتضمن الحفل مجموعة من الأغاني الوطنية التي ارتبطت بذكري نصر أكتوبر، منها: وطني حبيبي، سينا رجعت كاملة لينا، يا بلادي، وغيرها من الأغنيات، الحفل تحت إشراف الفنانة إيمان سليمان.