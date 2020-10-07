رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بيع 6 محال تجارية وصيدلية فى مزاد علنى بمدينة دمياط الجديدة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:31 ص
المهندس محمد رجب
المهندس محمد رجب
محمد إبراهيم
طباعة
أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بيع 6 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلني، بمساحات تراوحت بين (20م2 إلى 40م2)، بسوق المجاورة 33 بالحي السادس بجوار مشروعى JANNA للإسكان الفاخر وسكن مصر بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد رجب، أن جلسة المزاد، أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد للمحال بأسعار تراوحت بين 31 ألف جنيه و46 ألفًا و500 جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر المربع الواحد للصيدلية 63 ألف جنيه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، كما تمت مراعاة تنوع أنشطة المحال التي تم بيعها لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان منطقة مشروعي جنة وسكن مصر، بمدينة دمياط الجديدة.
المهندس محمد رجب
المهندس محمد رجب
المهندس محمد رجب
المهندس محمد رجب

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير الكويت يُزكى أخاه مشعل الأحمد وليًّا للعهد

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

شهيد شهامة بالغربية.. «محمد» يدفع حياته ثمنًا لإنقاذ فتاة من التحرش

والد عويس الراوي ينفي أمام النيابة اعتداء ضباط الشرطة عليه

الصور

image description

«صحة أسيوط» تعلن حلولًا عاجلة لسد العجز في الأطباء

image description

«أبطال النصر».. مزارعون يروون تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر

image description

خطة زمنية لتشغيل مشروعات «صرف أسيوط» المنتهية

image description

لجنة لتسعير أراضى أملاك الدولة بأسيوط (صور)

image description

«الشهيد الحي».. رحلة «سعيد» من النكسة إلى نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

غرامة مالية للمتخلفين.. «المرور» تعلن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للإبصار غدا

طبيبة تحدد طريقة لمنع تطور كورونا

الخضروات قد تتحول إلى مواد سامة في هذه الحالة

«ميلون الخيرية»: منحة 250 مليون دولار لإعادة تشكيل الآثار الأمريكية

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

«أبطال من مصر» و«رجال خلف المقاتلين» بمركز الثقافة السينمائية

صنع الله إبراهيم: «الغجري» يحكى قصة المسرح في ذروة توهجه

هيئة الكتاب: معرض المنصورة يعود بعد توقف 15 عامًا

الأصوات الذهبية ببشتاك ومركز إبداع الطفل يحتفلان بنصر أكتوبر