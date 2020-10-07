تنازل 3 مرشحين من القائمة الأولى فى الإسكندرية

أعلنت لجنة تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، عن تقديم 3 مرشحين تنازلهم عن خوض ماراثون الانتخابات مجلس النواب المقبلة 2020 عن الدائرة الأولى عن القائمة الفردي بالمحافظة، وهم نبيل محمد محمد سليم، رقم 3 المنتزه، وأحمد إبراهيم أحمد، رقم 72 المنتزه، ومحمد السيد محمد مجاهد رقم 73 المنتزه.وتشهد الإسكندرية سباقًا على 16 مقعدًا فرديًا بواقع 4 مقاعد بدائرة المنتزه، و3 بدائرة الرمل، ومقعدين بسيدي جابر، ومقعدين بمحرم بك، ومقعد واحد بدائرة العطارين، و4 مقاعد بدائرة الدخيلة.وكان 3 مرشحين مستقلين تقدموا بطلبات إلى اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الإسكندرية، للتنازل عن الترشح، وهم عمران معتوق محمد عجيل، وكامل جمعه عونى آدم، عن دائرة "الدخيلة" غرب، واللواء أحمد أحمد محمد المنوفى عن "العطارين" وسط المحافظة.فيما تم إعادة 3 مرشحين آخرين إلى الانتخابات وذلك بعد قبول الطعون المقدمة إلى محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، وهم جليلة محمد عبدالرحمن مرشحة حزب الوفد بالدائرة السادسة، وهانى عمران قبيصى، بذات الدائرة وماهر عبدالملاك شحاتة الدائرة الأولى بالمنتزة.ومن جانبه قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، أن اللجنة ما زالت فى انتظار الفصل فى جميع الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة من أجل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بعد انتهاء المدة المحددة للتنازلات.كانت دائرة الطعون على الانتخابات بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، قضت برفض 37 طعنًا مقدمين من مرشحى مجلس النواب المستبعدين من كشوف المرشحين، أو طعون مقدمة من مرشح ضد آخر، وذلك على المقاعد الفردية والقائمة، فيما قضت المحكمة بقبول الطعن على استبعاد 5 مرشحين آخرين تم استبعادهم من لجنة فحص طلبات المرشحين.وتم قبول الطعن المقدم من المرشحة جليلة عبدالرحمن، وقررت إدراج اسمها فى كشوف المرشحين بالدائرة السادسة "الدخيلة وبرج العرب والعامرية "فردي عن حزب الوفد.فيما رفضت المحكمة إدراج الكاتب الصحفي معتز الشناوى، مرشح حزب العدل عن دائرة محرم بك ومينا البصل، بعد استبعاده من الكشوف، وقبول الطعن المقدم ضده من محمد جبريل المرشح المنافس له بذات الدائرة.وكذلك رفض جميع الطعون المقدمة ضد محمود عسكر مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة الرمل، وقررت استمراره في سباق الانتخابات.كما رفضت المحكمة الطعون المقدمة ضد النائب سعداوى راغب ضيف مرشح القائمة الوطنية.وحدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 7 أكتوبر المقبل كآخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر الجارى.