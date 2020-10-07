روسيا تسجل 11 ألف إصابة جديدة بكورونا



وأضاف البيان أن 3229 إصابة من الإصابات الجديدة سُجلت في العاصمة موسكو، و395 حالة في ضواحيها، و456 إصابة في مدينة سان بطرسبرج خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أنه تم تسجيل 202 وفاة جديدة في عموم روسيا جراء الفيروس التاجي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و865 حالة، كما لفت البيان إلى أن 6699 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليبلغ إجمالي المتعافين في عموم البلاد 995 ألفا و275 شخصا.

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد عن تسجيل 11 ألفا و115 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و248 ألفا و619 إصابة معظمها في العاصمة موسكو.وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الأربعاء، بأن الإصابات الجديدة سجلت في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة، بينها 3019 إصابة من الإصابات الجديدة المسجلة كانت دون أعراض سريرية.