إسرائيل تسجل 4674 إصابة جديدة و46 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 4 آلاف و674 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 855 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة- في بيانها الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- أن حصيلة الوفيات بلغت 1803 حالات بعد تسجيل 46 حالة خلال الساعات الماضية، بينما هناك 223 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد تجاوز الـ277 ألف حالة، في حين تعافى ما يزيد على الـ211 ألف حالة.