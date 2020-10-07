الاتحاد الأوروبي يدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف فوري للقتال

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أرمينيا وأذربيجان لوقف فوري للقتال واستئناف الحوار، وسط تصاعد المعارك بين الطرفين على الإقليم المتنازع عليه ناجوراني كاراباخ.وخلفت الاشتباكات العسكرية، التي تستمر في إقليم "ناجورنو كاراباخ" منذ 11 يومًا بين الجيش الأذربيجاني والمقاتلين الأرمن، عشرات القتلى والجرحى المدنيين مع دمارٍ كبير في البنية التحتية في معظم مقاطعات الإقليم الثماني، خاصة العاصمة ستيباناكيرت التي تتعرض لقصفٍ عنيف منذ أيام من قبل القوات المسلّحة الأذربيجانية، وفقًا لتقرير قناة "العربية" الإخبارية.وأرغمت المعارك المتواصلة حتى الساعة عشرات الآلاف من سكان الإقليم المعروف أيضًا بـ"آرتساخ" على التوجّه نحو العمق الأرميني، بعد اشتداد حدة المواجهات التي اعتبرها نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، بأنها "ليست سوى استمرار للسياسية التركية بإبادة الأرمن"، في إشارة لدعم أنقرة الصريح لعمليات باكو العسكرية منذ اليوم الأول من النزاع الذي اندلع في 27 سبتمبر الماضي.