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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«فرصة أخيرة» أمام المرشحين بانتخابات النواب للتنازل اليوم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
المستشار لاشين إبراهيم،
المستشار لاشين إبراهيم،
أشرف لاشين – حسام محفوظ
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حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر، آخر موعد لتنازل المرشحين لانتخابات مجلس النواب لبعضهم، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر، بعد إضافة المرشحين الصادر لصالحهم أحكام، وحذف من صدرت ضدهم أحكام بالاستبعاد.

وأتاح قانون مجلس النواب رقم 46 لعام 2014، وتعديلاته الأخيرة الصادرة في يونيو الماضي، إمكانية تنازل المرشحين عن خوض الانتخابات.

ونصت المادة 20 من قانون مجلس النواب على: "لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة قبل يوم الانتخاب، ويثبت النازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف".

وتابعت المادة أنه: "يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل يوم الانتخاب، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية، وذلك كله وفقًا للضوابط الاجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات".

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