رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يتراجع مع تعثر محادثات تحفيز أمريكي وزيادة مخزونات الخام

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:17 ص
النفط
النفط
وكالات
طباعة
تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما قوض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الآمال بشأن رابع حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى زيادة تفوق المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 1% إلى 40.25 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.7% إلى 42.35 دولار للبرميل.

وأنهى الرئيس ترامب، الذي لا يزال يعالج من مرض كورونا، أمس الثلاثاء، محادثات مع الديمقراطيين بشأن حزمة مساعدات اقتصادية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قبل أسابيع قليلة عن موعد انتخابات الرئاسة.

كما واجهت الأسعار ضغوطا بفعل بيانات من معهد البترول الأمريكي كشفت زيادة مخزونات الخام الأمريكية 951 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

لكن القيود المطبقة على الإمدادات حدت من الخسائر.

على جانب آخر، أمنت شركات الطاقة منصات إنتاج النفط البحرية، وأجلت العاملين، أمس الثلاثاء، مع اجتياح الإعصار دلتا لمنطقة إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك.

وتسببت العاصفة في توقف 29.2% من إنتاج النفط البحري في الخليج، ما يشكل 17% من إجمالي إنتاج الخام الأمريكي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منسوب له جرائم إرهابية.. 8 معلومات كشفتها «النيابة» عن وفاة عويس الراوى

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

صور حريق سوق «السهاريج» في قنا

غرامة مالية للمتخلفين.. «المرور» تعلن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

الصور

image description

«أبطال النصر».. مزارعون يروون تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر

image description

خطة زمنية لتشغيل مشروعات «صرف أسيوط» المنتهية

image description

لجنة لتسعير أراضى أملاك الدولة بأسيوط (صور)

image description

«الشهيد الحي».. رحلة «سعيد» من النكسة إلى نصر أكتوبر

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

الخضروات قد تتحول إلى مواد سامة في هذه الحالة

«ميلون الخيرية»: منحة 250 مليون دولار لإعادة تشكيل الآثار الأمريكية

الكتابة اليدوية أفضل للذاكرة والتعلم

معرض فني لتقييم الأعمال الإبداعية خلال فترة ترامب

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

الشاعر الإماراتى عبدالله العويس ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

جمعية محبى الشيخ إمام تحيى ذكرى نصر أكتوبر (صور)

روافد للنشر تصدر المجموعة القصصية «ربَّما غدًا» لــ سُكينة حبيب الله

«حرب أكتوبر فى الوجدان الشعبى» بقصر ثقافة بورسعيد.. اليوم