النفط يتراجع مع تعثر محادثات تحفيز أمريكي وزيادة مخزونات الخام

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما قوض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الآمال بشأن رابع حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى زيادة تفوق المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 1% إلى 40.25 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.7% إلى 42.35 دولار للبرميل.وأنهى الرئيس ترامب، الذي لا يزال يعالج من مرض كورونا، أمس الثلاثاء، محادثات مع الديمقراطيين بشأن حزمة مساعدات اقتصادية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قبل أسابيع قليلة عن موعد انتخابات الرئاسة.كما واجهت الأسعار ضغوطا بفعل بيانات من معهد البترول الأمريكي كشفت زيادة مخزونات الخام الأمريكية 951 ألف برميل في الأسبوع الماضي.لكن القيود المطبقة على الإمدادات حدت من الخسائر.على جانب آخر، أمنت شركات الطاقة منصات إنتاج النفط البحرية، وأجلت العاملين، أمس الثلاثاء، مع اجتياح الإعصار دلتا لمنطقة إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك.وتسببت العاصفة في توقف 29.2% من إنتاج النفط البحري في الخليج، ما يشكل 17% من إجمالي إنتاج الخام الأمريكي.