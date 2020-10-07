«كتائب حلوان» و«فض اعتصام رابعة».. أبرز محاكمات اليوم

- الحكم على المتهمين في «فض اعتصام رابعة»

- محاكمة المتهمين في «كتائب حلوان»

- الحكم على متهم بـ«أحداث عنف عين شمس»

- الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف الطالبية»

- إعادة محاكمة أبو مصعب في قضية الهجوم على فندق الغردقة

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، عدة محاكمات تهم الرأي العام، أبرزها الحكم على 90 متهما في إعادة محاكمة «فض اعتصام رابعة»، والحكم على متهم بـ«أحداث عنف عين شمس»، والحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف الطالبية».تصدر الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 90 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام ميدان رابعة العدوية».يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.كانت النيابة أسندت للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين في «كتائب حلوان».تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي المشرف العام على مأمورية طرة.ترجع وقائع القضية فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، المتهمون من الأول حتى الحادى والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.وتولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث عنف عين شمس".يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات من بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف لممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس عام 2014.تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، الحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة بـ«أحداث عنف الطالبية».يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.وأسندت النيابة العامة للمتهم تهم الاشتراك مع آخرين في تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.تستكمل الدائرة الثانية، بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء إعادة محاكمة المتهم محمد مجدي أبو الخير القضية رقم 4443 لسنة 2016 جنايات الزيتون والمعروفة إعلاميا بـ "الهجوم على فندق بالغردقة".