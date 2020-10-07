قادة عسكريون أمريكيون كبار يعزلون أنفسهم لاحتمال إصابتهم بكورونا

يقوم قادة عسكريون كبار في الولايات المتحدة بحجر صحي ذاتي بعد التأكد من إصابة مسئول كبير بفيروس كورونا.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الثلاثاء إن نائب قائد خفر السواحل الذي أصيب بفيروس كورونا كان قد حضر اجتماعات الأسبوع الماضي مع قادة عسكريين كبار آخرين.وذكرت الوزارة أن الكثير من الحاضرين قاموا بحجر صحي ذاتي بداعي الحيطة بعد التواصل القريب المحتمل أثناء الاجتماعات، ومن بينهم رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة مارك ميلي ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات الجوية تشارلز براون ورئيس عمليات الفضاء لقوات الفضاء العامة جون رايموند.وتقول وسائل إعلام أمريكية إن مسئولين كبارا آخرين مثل مسئولين في قيادة القوات البرية والبحرية والأمن الإلكتروني يعزلون أنفسهم أيضا.وقد أثار بعض وسائل الإعلام مخاوف حيال الجاهزية القتالية ولكن البنتاغون يقول إنه لا تغيير على الجاهزية العملياتية للجيش أو القدرة على القيام بالمهمات.