رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قادة عسكريون أمريكيون كبار يعزلون أنفسهم لاحتمال إصابتهم بكورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:40 ص
قادة عسكريون أمريكيون
قادة عسكريون أمريكيون
وكالات
طباعة
يقوم قادة عسكريون كبار في الولايات المتحدة بحجر صحي ذاتي بعد التأكد من إصابة مسئول كبير بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الثلاثاء إن نائب قائد خفر السواحل الذي أصيب بفيروس كورونا كان قد حضر اجتماعات الأسبوع الماضي مع قادة عسكريين كبار آخرين.

وذكرت الوزارة أن الكثير من الحاضرين قاموا بحجر صحي ذاتي بداعي الحيطة بعد التواصل القريب المحتمل أثناء الاجتماعات، ومن بينهم رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة مارك ميلي ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات الجوية تشارلز براون ورئيس عمليات الفضاء لقوات الفضاء العامة جون رايموند.

وتقول وسائل إعلام أمريكية إن مسئولين كبارا آخرين مثل مسئولين في قيادة القوات البرية والبحرية والأمن الإلكتروني يعزلون أنفسهم أيضا.

وقد أثار بعض وسائل الإعلام مخاوف حيال الجاهزية القتالية ولكن البنتاغون يقول إنه لا تغيير على الجاهزية العملياتية للجيش أو القدرة على القيام بالمهمات.

موضوعات متعلقة

بعد 20 يوما من هروب كارتيرون لـ«التعاون».. رئيس النادي يعلن استقالته

«الخارجية»: تمكين المصريين بالخارج من استخراج جواز سفر بموجب شهادة الميلاد

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

الصور

image description

«أبطال النصر».. مزارعون يروون تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر

image description

خطة زمنية لتشغيل مشروعات «صرف أسيوط» المنتهية

image description

لجنة لتسعير أراضى أملاك الدولة بأسيوط (صور)

image description

«الشهيد الحي».. رحلة «سعيد» من النكسة إلى نصر أكتوبر

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

الخضروات قد تتحول إلى مواد سامة في هذه الحالة

«ميلون الخيرية»: منحة 250 مليون دولار لإعادة تشكيل الآثار الأمريكية

الكتابة اليدوية أفضل للذاكرة والتعلم

معرض فني لتقييم الأعمال الإبداعية خلال فترة ترامب

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

الشاعر الإماراتى عبدالله العويس ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

جمعية محبى الشيخ إمام تحيى ذكرى نصر أكتوبر (صور)

روافد للنشر تصدر المجموعة القصصية «ربَّما غدًا» لــ سُكينة حبيب الله

«حرب أكتوبر فى الوجدان الشعبى» بقصر ثقافة بورسعيد.. اليوم