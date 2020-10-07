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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كوبرنيكوس: «2020» تحطم الرقم القياسي كالسنة الأكثر حرا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:53 ص
مراقبة الغلاف الجوي
مراقبة الغلاف الجوي
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أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي "كوبرنيكوس" الأربعاء، أن سبتمبر 2020 كان الشهر الأعلى حرارة الذي يسجل في العالم لمثل هذا الشهر، مشيرة إلى إمكان أن تحطم 2020 ككلّ الرقم القياسي كالسنة الأكثر حرا المسجّل عام 2016.

وسجّل خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2019 إلى سبتمبر 2020 معدّل حرارة أعلى بـ1.28 درجة على مقياس سلسيوس، مما كانت عليه الحرارة خلال العصر ما قبل الصناعي، مما يؤدي إلى اقتراب كوكب الأرض من سقف 1.5 درجة، وهو الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس في شأن الحدّ من الآثار الضارّة للتغيّرات المناخية.

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