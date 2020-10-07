«التعليم» تعتمد نتائج امتحانات ACT وEST لطلاب الدبلومة الأمريكية اليوم

تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، نتائج امتحانات الـACT +EST لطلاب السنة النهائية في الدبلومة الأمريكية، وإرسالها إلى مكتب التنسيق والمجلس الأعلى للجامعات، الأحد المقبل، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صباح اليوم، إن وزارتي التربية التعليم والتعليم والبحث العلمي تتعاونان من أجل قبول الطلاب في الجامعات المصرية رغم الصعوبات الناجمة عن جائحة (كورونا) المستجد حول العالم.وأكد شوقي، حرص الوزارة على إتمام القبول بالجامعات لكل الناجحين في مختلف امتحانات الدبلومة الأمريكية هذا العام.