معرض فني لتقييم الأعمال الإبداعية خلال فترة ترامب

يستضيف متحف الفن المعاصر في مدينة "دنفر" بولاية كولورادو الأمريكية، معرضا فنيا يسهم في تقييم الأعمال الإبداعية التي تمخضت عن فترة حكم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وأوضح زوى لاركينز، أمين عام المتحف، أن المعرض يعد مشاركة سياسية لإلقاء نظرة على الإنتاج الثقافي للسنوات التي تلت انتخاب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.ويهدف المعرض، الذي يقام تحت عنوان "المواطنة ممارسة مجتمع"، إلى تقييم العمل الإبداعي الذي نتج عن هذه الفترة، ويعرض أعمالا نفذها أكثر من 30 فنانًا بين عامي 2016 و2020.وأوضح منظمو المعرض أنه سيشمل أيضًا مجموعة من الصور الفوتوغرافية للمصورة الأمريكية نان جولدين، لم يتم عرضها من قبل، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى التاسع عشر من شهر ديسمبر القادم.