الكتابة اليدوية أفضل للذاكرة والتعلم

أكدت دراسة حديثة أن اختيار وتفضيل خيار الكتابة باليد على الكتابة الإلكترونية يعطى الإنسان مستويات أفضل للتعلم والذاكرة.وقالت الدكتورة أودرى فان دير مير، الأستاذ في كلية الطب جامعة (أوسلو) في النرويج: "يجب وضع إرشادات وطنية لضمان حصول الأطفال على الأقل على الحد الأدنى من التدريب على الكتابة اليدوية".ووفقا للدراسة، قام الباحثون بفحص نشاط الدماغ لدى أثنى عشرا شابا، وأثنى عشر طفلا.وأظهرت النتائج أن الدماغ لدى كل من الشباب والأطفال يكون أكثر نشاطًا عند الكتابة باليد منه عند الكتابة على لوحة المفاتيح.وقالت الدكتورة "فان دير مير": "إن استخدام القلم والورق يمنح الدماغ المزيد من الخطافات، لتعليق ذكرياتك تخلق الكتابة باليد نشاطًا أكثر بكثير في الأجزاء الحسية من الدماغ".كما يتم تنشيط الكثير من الحواس عن طريق الضغط على القلم على الورق، ورؤية الحروف التي تكتبها وتسمع الصوت الذي تصدره أثناء الكتابة.وتخلق هذه التجارب الحسية اتصالًا بين أجزاء مختلفة من الدماغ، وتفتح الدماغ للتعلم، كلانا نتعلم بشكل أفضل ونتذكر بشكل أفضل.وتعتقد "دير مير" أن دراساتها الخاصة ودراسات الآخرين تؤكد على أهمية تحدى الأطفال للرسم والكتابة فى سن مبكرة، خاصة فى المدرسة.وشدد الباحثون على أن الواقع الرقمى اليوم هو أن الكتابة والنقر على لوحة مفاتيح وقضاء وقت طويل أمام الشاشة جزء كبير من الحياة اليومية للأطفال والمراهقين.