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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تناول القهوة يقلل خطر الإصابة بالشلل الرعاش

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:58 ص
تناول القهوة
تناول القهوة
وكالات
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أفاد باحثون أمريكيون بأن تناول (الكافيين) قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش لدى الأشخاص الذين يمتلكون طفرة جينية مرتبطة باضطراب الحركة.

وقالت الدكتورة جريس كروتى، الأستاذ في مستشفى (ماساتشوستس العام): "من الممكن استخدام مستويات الكافيين في الدم كمؤشر حيوي للمساعدة في تحديد الأشخاص الذين لديهم هذا الجين سيصابون بالمرض، على افتراض أن مستويات الكافيين تظل مستقرة نسبيًا".

كانت عدد من الدراسات السابقة قد أظهرت أن الكافيين قد يقي من مرض الشلل الرعاش لدى الأشخاص الذين ليست لديهم عوامل خطر وراثية، وركزت الدراسة الجديدة على طفرة في جين (LRRK2) تزيد من خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش، لذا يحاول العلماء تحديد العوامل الجينية أو البيئية الأخرى المساهمة.

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