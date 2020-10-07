«ميلون الخيرية»: منحة 250 مليون دولار لإعادة تشكيل الآثار الأمريكية

بتمويل المنح التي ستساعد في سرد قصة أكثر ثراءً وأكمل حول من نحن ومن أين أتينا ".

أعلنت (مؤسسة دبلو ميلون) وهي واحدة من أكبر ممول الفنون والثقافة والعلوم الإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن منحة بقيمة 250 مليون دولار لمدة خمس سنوات لمشروع الآثار.وتهدف المبادرة إلى إعادة تصوير وإعادة بناء المساحات التذكارية، في محاولة لتغيير طريقة سرد التاريخ في الولايات المتحدة، وفقًا للمؤسسة.وقالت "إليزابيث ألكسندر"، رئيسة مؤسسة "ميلون"، لصحيفة "آرت" الفنية: "إن تاريخنا هو قصة العديد من الأشخاص المختلفين الذين يعيشون في تعقيدات رائعة، لكننا لم نتعلم سوى جانب واحد من تلك القصة.. فقد انضممت إلى المؤسسة مع سنوات عديدة من تدريس الأدب والثقافة الأمريكية الإفريقية- التي ترتكز دائمًا على سياق تاريخي- وكنت أفكر في مشهدنا التذكاري في نفس السياق لفترة طويلة".وأضافت "إليزابيث ألكسندر": "يسعدني أنه من خلال مشروع "ترميم الآثار"، تلتزم مؤسسة ميلون "