رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة الأدوية الأمريكية تضع معايير مشددة للموافقة على لقاحات كورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
وكالة الأدوية الأميركية
وكالة الأدوية الأميركية
وكالات
طباعة
حددت وكالة الأدوية الأمريكية معايير مشددة أكثر من تلك التي يرغب بها البيت الأبيض، للموافقة بشكل طارئ على أي لقاح مستقبلي ضد وباء كوفيد- 19، ما يجعل من المتعذر إصدار أي ترخيص قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

وسيكون على مصنعي اللقاحات انتظار مدة شهرين على الأقل قبل حقن آخر جرعة في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة قبل تقديم طلب للتسويق كما طلبت الوكالة، "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية (إف دي إيه)، في وثيقة نشرتها على موقعها الإلكتروني، الأربعاء.

لكن التجارب الثلاث الجارية حاليا في الولايات المتحدة بدأت على التوالي في نهاية يوليو (موديرنا، فايزر)، ونهاية سبتمبر (جونسون آند جونسون)، وأول اثنتان تتطلبان جرعتين بفارق ثلاثة أو أربعة أسابيع.

ويجب أن تظهر اللقاحات فعالية بنسبة 50% على الأقل لمنع كوفيد- 19، فيما تطالب وكالة الأدوية الأمريكية  أن تتضمن أي تجربة خمس حالات خطيرة على الأقل من كوفيد- 19، في مجموعة الدواء الوهمي كون الهدف من اللقاح منع الأشكال الأخطر من المرض.

وقال ستيفن هان، مدير الوكالة الأمريكية، في تغريدة: "تلتزم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بضمان أن تكون عملية التطوير والتقييم العلمي للقاحات ضد كوفيد- 19 مفتوحة وشفافة قدر الإمكان".

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن مدير الوكالة الأمريكية فاز في صراع قوة كان يخوضه منذ عدة أسابيع مع البيت الأبيض، لفرض هذه المعايير.

وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهذا القرار، وكتب في تغريدة، مساء الثلاثاء، أن هذه القواعد الجديدة "تجعل من الصعب أكثر إنتاج لقاحات بسرعة، لكي تتم الموافقة عليها قبل يوم الانتخابات الرئاسية. إنه هجوم سياسي جديد!"، وخص بالذكر بشكل مباشر هان.

من جهته كتب إريك توبول، أحد العلماء الذين كانوا يمارسون ضغوطا على وكالة الأدوية الأمريكية لكي لا ترضخ لضغوط ترامب: "هذا اليوم بمثابة إعلان استقلال إدارة الغذاء والدواء".

يبدو أن هذه الوثيقة التنظيمية تكبح طموحات فايزر، التي أكد رئيسها مرات عدة أن تجربته السريرية ستكون تحتوي على بيانات كافية بحلول نهاية أكتوبر، ما يتوافق مع آمال ترامب، في المقابل قالت موديرنا، إنها تراهن على موعد نهاية نوفمبر.

موضوعات متعلقة

ما هي مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-10-2020

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 7 أكتوبر 2020

الصور

image description

«أبطال النصر».. مزارعون يروون تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر

image description

خطة زمنية لتشغيل مشروعات «صرف أسيوط» المنتهية

image description

لجنة لتسعير أراضى أملاك الدولة بأسيوط (صور)

image description

«الشهيد الحي».. رحلة «سعيد» من النكسة إلى نصر أكتوبر

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

الخضروات قد تتحول إلى مواد سامة في هذه الحالة

«ميلون الخيرية»: منحة 250 مليون دولار لإعادة تشكيل الآثار الأمريكية

الكتابة اليدوية أفضل للذاكرة والتعلم

معرض فني لتقييم الأعمال الإبداعية خلال فترة ترامب

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

الشاعر الإماراتى عبدالله العويس ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

جمعية محبى الشيخ إمام تحيى ذكرى نصر أكتوبر (صور)

روافد للنشر تصدر المجموعة القصصية «ربَّما غدًا» لــ سُكينة حبيب الله

«حرب أكتوبر فى الوجدان الشعبى» بقصر ثقافة بورسعيد.. اليوم