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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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باحثون: إصابات كورونا يمكنها أن تُمرض أصحابها لأشهر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:04 ص
إصابات كورونا
إصابات كورونا
وكالات
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كشف باحثون في فرنسا عن أن مصابي فيروس كورونا الذين يعانون حتى من إصابة خفيفة، معرضون لخطر الإصابة بأعراض لذلك المرض لأشهر.

وأبلغ ثلثا المرضى الذين عانوا من حالة إصابة خفيفة إلى متوسطة بـ "كوفيد - 19" عن أعراض بعد 60 يوما من المرض، عندما كان أكثر من ثلثهم لا يزالون يشعرون بالمرض أو في حالة أسوأ مما كانوا عليه عندما بدأت الإصابة بفيروس كورونا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الأعراض المطولة أكثر احتمالا بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 60 عاما وأولئك الذين احتاجوا إلى دخول المستشفى.

وبعد مرور شهرين على ظهور أعراض كوفيد 19 على بعض المرضى، قال 66% منهم إنهم يعانون من واحدة على الأقل من 62 عرضا خاصة فقدان حاستي الشم والتذوق وصعوبة التنفس والتعب.

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