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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل مسلحين اثنين جراء اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:12 ص
القوات الهندية
القوات الهندية
أ.ش.أ
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لقي مسلحان اثنان حتفهما إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن الهندية في إحدى القرى بمقاطعة "شوبيان" في ولاية "جامو وكشمير".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأربعاء، عن الشرطة قولها إن الاشتباكات اندلعت عندما شنت قوات الأمن عملية في إحدى القرى بالمقاطعة، حيث طالبت المسلحين بتسليم أنفسهم إلا أنهم رفضوا.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم، بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران؛ شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

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