مقتل مسلحين اثنين جراء اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

لقي مسلحان اثنان حتفهما إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن الهندية في إحدى القرى بمقاطعة "شوبيان" في ولاية "جامو وكشمير".ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأربعاء، عن الشرطة قولها إن الاشتباكات اندلعت عندما شنت قوات الأمن عملية في إحدى القرى بالمقاطعة، حيث طالبت المسلحين بتسليم أنفسهم إلا أنهم رفضوا.يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم، بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران؛ شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".