رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان: ارتفاع إصابات كورونا لـ316 ألف حالة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:07 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
وكالات
طباعة
أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 316 ألفًا و351 حالة.

وقال المركز، حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6535 حالة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 2912 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير"، و15 ألفا و439 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3884 حالة، وفي العاصمة "إسلام آباد" 16 ألفا و936 حالة، كما تم تسجيل 38 ألفا و141 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا"، و100 ألف و148 حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 138 ألفا و891 حالة في إقليم "السند".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

السيسي للمصريين في ذكرى النصر: «وطننا حر لا يقبل خضوعًا ولا مهانة»

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

تراجع حاد للأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أمس

«الخارجية»: تمكين المصريين بالخارج من استخراج جواز سفر بموجب شهادة الميلاد

الصور

image description

«أبطال النصر».. مزارعون يروون تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر

image description

خطة زمنية لتشغيل مشروعات «صرف أسيوط» المنتهية

image description

لجنة لتسعير أراضى أملاك الدولة بأسيوط (صور)

image description

«الشهيد الحي».. رحلة «سعيد» من النكسة إلى نصر أكتوبر

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-10-2020

الصين تبرم اتفاقا بشأن بناء طريق سريع فى صربيا

نادال يتجاوز اختبار سينر ليبلغ قبل نهائى فرنسا المفتوحة

بكين تنفق 22 مليار دولار فى البحث والتطوير خلال 8 أشهر

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

«التربية المسرحية».. كتاب جديد حول مسرحة المناهج الدراسية والتعليم عن بعد فى مواجهة كورونا

الشاعر الإماراتى عبدالله العويس ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

جمعية محبى الشيخ إمام تحيى ذكرى نصر أكتوبر (صور)

روافد للنشر تصدر المجموعة القصصية «ربَّما غدًا» لــ سُكينة حبيب الله