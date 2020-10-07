رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا فى الهند تتخطى الـ100 ألف حالة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:08 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
أ.ش.أ
طباعة
كسرت حصيلة الوفيات في الهند، اليوم الأربعاء، جراء جائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19" حاجز الـ100 ألف حالة، بعد تسجيل 986 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل الإجمالي إلى 104 آلاف و555 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت قفزة قياسية في الإصابات الجديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية نفسها بلغت 72 ألفا و49 شخصا، ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 6 ملايين و757 ألفا و132 إصابة.

ووفقًا لوزارة الصحة، توجد في الهند حاليًا 907 آلاف و883 حالة نشطة.

وتنتشر العدوى في الهند بوتيرة أسرع منها في أي مكان بالعالم، والدولة الوحيدة الأكثر تضررا منها هي الولايات المتحدة.

وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة إجراءات صارمة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.

موضوعات متعلقة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

والد عويس الراوي ينفي أمام النيابة اعتداء ضباط الشرطة عليه

السيسي للمصريين في ذكرى النصر: «وطننا حر لا يقبل خضوعًا ولا مهانة»

الصور

image description

«أبطال النصر».. مزارعون يروون تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر

image description

خطة زمنية لتشغيل مشروعات «صرف أسيوط» المنتهية

image description

لجنة لتسعير أراضى أملاك الدولة بأسيوط (صور)

image description

«الشهيد الحي».. رحلة «سعيد» من النكسة إلى نصر أكتوبر

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-10-2020

الصين تبرم اتفاقا بشأن بناء طريق سريع فى صربيا

نادال يتجاوز اختبار سينر ليبلغ قبل نهائى فرنسا المفتوحة

بكين تنفق 22 مليار دولار فى البحث والتطوير خلال 8 أشهر

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

«التربية المسرحية».. كتاب جديد حول مسرحة المناهج الدراسية والتعليم عن بعد فى مواجهة كورونا

الشاعر الإماراتى عبدالله العويس ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

جمعية محبى الشيخ إمام تحيى ذكرى نصر أكتوبر (صور)

روافد للنشر تصدر المجموعة القصصية «ربَّما غدًا» لــ سُكينة حبيب الله