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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: إصابات كورونا ترتفع لـ24 ألفًا و353 حالة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:10 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
أ.ش.أ
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سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد أن شهدت تراجعًا في الحالات الجديدة إلى أقل من 100 إصابة لستة أيام على التوالي، في ضوء مساعي السلطات الصحية للحد من الإصابات المتفرقة في جميع أنحاء البلاد بعد عطلة طويلة.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن البلاد رصدت 114 إصابة جديدة بـ«كوفيد- 19»، بما في ذلك 94 إصابة محلية، مما رفع حصيلة الإصابات إلى 24 ألفا و353 حالة.

ويمثل الرقم زيادة حادة من 75 إصابة تم تسجيلها، أمس الثلاثاء، و73 إصابة تم الإبلاغ عنها يوم الإثنين، كما أنها المرة الأولى منذ الأربعاء الماضي، التي يسجل فيها عدد الإصابات اليومي أكثر من 100 إصابة.

وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد حثت الشعب على البقاء في منازلهم خلال عطلة عيد الشكر «تشوسوك»، إلا أنه يُقدر بأن حوالي 30 مليون شخص سافروا عبر البلاد لزيارة أفراد أسرهم وأقاربهم خلال العطلة.

وأعربت السلطات الصحية الكورية عن مخاوفها بشكل خاص حيال احتمالية وجود عدد من المرضى لا تظهر عليهم أعراض، قد يكونوا تسببوا في نشر الفيروس خلال العطلة.

وكانت البلاد قد حددت الأسبوعين السابق والجاري كفترة خاصة للحد من انتشار الفيروس تنتهي يوم الأحد المقبل.

وقال سون يونج- ريه، مسئول صحي رفيع المستوى: «علينا أن نلقي نظرة أكثر على اتجاه تفشي المرض هذا الأسبوع قبل تقييم وضع الفيروس في البلاد، ولكن نظرًا لأننا لم نشهد بعد علامة واضحة على التباطؤ في منطقة سول الكبرى، فإننا نحث الناس على الامتناع عن عقد الاجتماعات والفعاليات والسفر لمسافات طويلة».

وقالت السلطات الصحية إنها تخطط لرفع دعاوى تعويض ضد منتهكي قانون الحجر الصحي، وقد تقدمت خمس بلديات حتى الآن بدعوى تعويضات عن الأضرار ضد المخالفين.

وتم تسجيل 3 وفيات إضافية بـ«كوفيد- 19»، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 425 حالة، وبلغ معدل الوفيات 1.75%.

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