قصف حوثى يدمر مجمعًا صناعيًا بالحديدة (فيديو)

استهدفت 3 قذائف حوثية أحد المجمعات الصناعية في محافظة الحديدة باليمن، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل عجزت فرق الإطفاء الخاصة بالمجمع عن التعامل معها.وأعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة الشرعية في اليمن عن تدمير ميليشيات الحوثي مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري داخل مدينة الحديدة.وأظهر مقطع فيديو التهام النيران 3 مستودعات بكل محتوياتها، بعد قصف حوثي متكرر، ما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج نتيجة الأضرار البالغة.