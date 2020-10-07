ألمانيا تكشف تقريرًا عن مدى التطرف اليمينى فى الأجهزة الأمنية

جاء في تقرير رسمي نشرته وزارة الداخلية الألمانية أن هناك 370 حالة من حالات التطرف اليميني المشتبه بها في الشرطة والأجهزة الأمنية الألمانية في السنوات الثلاث الماضية.وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر، اليوم الأربعاء، أثناء عرض التقرير إن أكثر من 99 % من موظفي الأجهزة الأمنية الألمانية "يقفون بحزم على أساس القانون الأساسي".وبينما شدد زيهوفر على عدم "التسامح" مع الأنشطة المتطرفة، قال إنه لا يرى "مشكلة هيكلية" مع التطرف اليميني في الأجهزة الأمنية الألمانية على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولايات.وقال الوزير إن الحكومة وافقت على "توضيح كل حالة على حدة بشكل مستمر ومتابعتها بدقة".وتم إجراء مزيد من التحقيقات في 34 حالة بعد تزايد الأدلة على التطرف اليميني، وفقا للتقرير الذي يهدف إلى تقديم نظرة عامة أولية على مستوى البلاد حول مدى تغلغل التطرف اليميني في الأجهزة الأمنية.ولم يتضمن التقرير حادثة وقعت مؤخرًا في سبتمبر تتعلق بقيام ما يقرب من 30 ضابطا في ولاية شمال الراين وستفاليا الفيدرالية بإرسال واستقبال دعاية يمينية متطرفة في مجموعات الدردشة عبر الإنترنت.واتسعت الفضيحة في الولاية منذ ذلك الحين وحتى يوم الثلاثاء، تلقت الشرطة 37 تلميحا داخليا إضافيا من ضباط الشرطة.ويتم الآن توسيع التقرير ليشمل قطاع الخدمة المدنية في البلاد بأكمله. وقالت الحكومة في بيان لها إن إعداد الأجهزة الأمنية لمواجهة التأثيرات المتطرفة يمثل لها أولوية قصوى.