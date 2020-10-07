أطباء صينيون يزورون دارًا لرعاية الأطفال فى جنوب السودان

زارت الدفعة الثامنة من الفريق الطبي الصيني في جنوب السودان، أمس الثلاثاء، دارًا للأطفال لتقديم الرعاية الطبية لهم.وزار الأطباء الصينيون ملجأ أيتام جوبا، الذي يستضيف أكثر من 60 طفلًا محرومًا، حيث تبادلوا الهدايا، وأجروا فحوصات طبية على الأطفال.وقال وو هواي قوه، رئيس الفريق الطبي الصيني في جنوب السودان، إنهم اختاروا زيارة المركز بمناسبة الذكرى الـ71 للعيد الوطني للصين، للتعبير عن تضامنهم مع الأطفال الأيتام.وأضاف: «نأمل أن يكتسبوا الثقة للتغلب على صعوبات النمو دون أبوين، وأن يصبحوا أشخاصًا أفضل في المستقبل»، مؤكدًا أن الفريق سيواصل الاهتمام بهؤلاء الأطفال، وتقديم المساعدة لهم قدر المستطاع.وأعرب مدير المركز، أنجيلو كيني، عن تقديره للأطباء الصينيين لدعمهم المستمر لدار الأطفال منذ وصول الدفعة الأولى من الفريق الطبي الصيني إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في 2013.وقال كيني: «نحن ممتنون للفريق الطبي الصيني؛ لأنه يواظب منذ وصوله إلى جنوب السودان على زيارة هؤلاء الأطفال وقضاء الوقت معهم».