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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: 471 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:09 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الأربعاء، 4.828 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 471 وفاة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 794.608، والوفيات إلى 82.348.

ومن المحتمل أن يكون إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك أعلى بكثير من الأرقام المسجلة، بسبب الاختبارات المحدودة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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