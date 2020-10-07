المكسيك: 471 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الأربعاء، 4.828 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 471 وفاة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 794.608، والوفيات إلى 82.348.ومن المحتمل أن يكون إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك أعلى بكثير من الأرقام المسجلة، بسبب الاختبارات المحدودة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.