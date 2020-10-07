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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نافالنى يتهم المستشار الألمانى السابق شرودر بالعمالة لـ بوتين

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:24 ص
أليكسي نافالني
أليكسي نافالني
وكالات
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اتهم المعارض الروسي أليكسي نافالني، المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، بـ"حماية القتلة وقبول أموال من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وقال نافالني، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، نشرت اليوم الأربعاء: "جيرهارد شرودر يُدفع له من بوتين، ولكن إذا حاول الآن إنكار هذا الهجوم السام فهذا أمر محبط للغاية حقا".

ويتعافى نافالني، في ألمانيا بعد أن تعرض لتسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في سيبريا خلال أغسطس، واتهم بوتين، بأنه أمر بالهجوم عليه.

وتنفي الحكومة الروسية أي تورط لها في ذلك.

وكان شرودر، الذي له علاقات عديدة مع روسيا، قال الأسبوع الماضي، إنه لا توجد "حقائق دامغة" بشأن الهجوم، رغم أن علماء من ألمانيا كشفوا عن أن نافالني، تعرض للتسمم باستخدام غاز أعصاب يعود للحقبة السوفيتية.

وقال نافالني: "إنه (شرودر) لا يزال مستشارا سابقا لأقوى دولة في أوروبا، لكنه الآن رجل مأموريات بوتين.. إنه يحمي القتلة".

وأضاف أنه لا يساوره أدنى شك في أن شرودر، يتلقى مدفوعات سرية من بوتين.

وخلال الفترة التي قضاها في منصبه (2005- 1998)، عمل شرودر، بشكل وثيق مع بوتين، ولا يزال صديقا له، وبعد تركه السياسة تولى مناصب عليا في أعمال الطاقة الروسية.

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