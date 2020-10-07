الصين تسجل 7 حالات وافدة جديدة مصابة بكورونا

سجل البر الرئيسي الصيني 7 حالات وافدة جديدة مصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، يوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 2940، وفق ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأربعاء.وأوضحت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنه من بين الحالات الوافدة الجديدة، تم اكتشاف ثلاث حالات في سيتشوان، وحالتين في قوانجدونج، وواحدة في شانجهاي، وواحدة في شانشي.وأضافت اللجنة أنه من بين جميع الحالات الوافدة، خرجت 2735 حالة من المستشفيات بعد تعافيها، بينما لا تزال هناك 205 حالات تتلقى العلاج في المستشفى، وحالة واحدة في وضع خطير، ولم يتم تسجيل أي وفيات بين الحالات الوافدة.