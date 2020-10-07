بكين تنفق 22 مليار دولار فى البحث والتطوير خلال 8 أشهر

استثمرت بكين بكثافة في البحث والتطوير، حيث ارتفع إجمالي نفقات البحث والتطوير للشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم بنسبة 17.6%، ليسجل 150 مليار يوان (حوالي 22 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.ومن بين إجمالي الإنفاق، أنفقت الشركات الرئيسية بالمدينة في قطاعات نقل المعلومات والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 110.9 مليار يوان على البحث والتطوير في الفترة من يناير إلى أغسطس، بزيادة 24 بالمائة على أساس سنوي، وفقا لمديرية الإحصاء لبلدية بكين.وقالت المديرية، على موقعها على الإنترنت، إن نفقات البحث والتطوير للمؤسسات الصناعية زادت بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي، إلى 22.85 مليار يوان خلال نفس الفترة.وكان لدى الشركات الكبرى والمتوسطة الحجم في المدينة إجمالي 124 ألف براءة اختراع سارية بنهاية أغسطس، بزيادة 21.4 بالمئة على أساس سنوي.