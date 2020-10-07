نادال يتجاوز اختبار سينر ليبلغ قبل نهائى فرنسا المفتوحة

تجاوز رفائيل نادال، ملك الملاعب الرملية، أول اختبار حقيقي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام بفوزه 7- 6 و6- 4 و6- 1 على الإيطالي الصاعد يانيك سينر، ليواصل سعيه نحو إحراز لقبه 13 في البطولات الأربع الكبرى.وبذل اللاعب الإسباني، الذي يتطلع أيضًا لمعادلة رقم روجر فيدرر القياسي، وتحقيق 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى- جهدا كبيرا أمام سينر، (19 عاما)، وهو شيء نادر ما تعرض له من قبل، ليضرب موعدا في الدور قبل النهائي مع الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، الذي هزمه في دور الثمانية ببطولة إيطاليا المفتوحة الشهر الماضي.وصنعت انتصارات نادال، 97 السابقة في رولان جاروس، الفارق في اللحظات المهمة، وعوض اللاعب الإسباني خسارة شوط إرساله في أول مجموعتين.وأكد سينر، وهو أول لاعب يشارك لأول مرة في فرنسا المفتوحة، ويبلغ دور الثمانية منذ نادال في 2005، قدراته الضخمة، لكنه افتقر للتماسك عندما تطلب الأمر.