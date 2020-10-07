جوتيريش: الأمم المتحدة نسقت مساعدات إنسانية بـ118 مليار دولار لـ117 مليون شخص

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في ساعة مبكرة، من صباح اليوم الأربعاء، إن المنظمة الدولية قامت بتعبئة وتنسيق مساعدات إنسانية بقيمة 118 مليار دولار خلال العام الماضي.وأضاف جوتيريش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن تلك المساعدات شملت 117 مليون شخص من المحتاجين، مؤكدًا: "تساعد الأمم المتحدة في إنقاذ ملايين الأرواح على مدار الساعة حول العالم".وجاءت تغريدة جوتيريش، مرفقة بالتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة لعام 2020 بشأن عمل المنظمة.