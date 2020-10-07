ترامب يرفع السرية عن وثائق بريد هيلارى كلينتون

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الاتحادية في التدخل الروسي في الانتخابات، واستخدام وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، خادما خاصا لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية.وكتب الرئيس الأمريكي، في تغريدة له على موقع "تويتر"، يقول فيها: "لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي، خدعة روسيا، وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون لا تنقيح!".