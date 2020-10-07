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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

40 دولة تطالب الصين باحترام حقوق الأويجور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:26 ص
الأويجور
الأويجور
وكالات
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أصدرت حوالى 40 دولة في الأمم المتحدة، بمبادرة من ألمانيا، بيانًا مشتركًا دعت فيه الصين إلى "احترام حقوق" الأويجور في إقليمي شينجيانج والتيبت، مبدية أيضًا قلقها بشأن تطوّرات الوضع في هونج كونج.

وقال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسجن، خلال اجتماع للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصّصة بحقوق الإنسان، "ندعو الصين إلى احترام حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الأشخاص من الأقليّات الدينية والعرقية، ولاسيّما في شينجيانج والتيبت".

ووقّعت على البيان 39 دولة من بينها الولايات المتّحدة وغالبية الدول الأوروبية، بما في ذلك ألبانيا والبوسنة، وكندا وهايتي وهندوراس واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال الموقّعون في بيانهم "نحن قلقون للغاية بشأن وضع حقوق الإنسان في شينجيانج والتطوّرات الأخيرة في هونج كونج، ونطالب الصين بأن تسمح لمراقبين مستقلّين، بمن فيهم مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالوصول فورًا وبدون عوائق إلى شينجيانج".

وعلى الفور نهض السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة وتلا بيانًا موقّعًا من 55 دولة، من بينها الصين، يدين استخدام الوضع في هونج كونج للتدخّل في الشؤون الداخلية الصينية.

بدوره هاجم السفير الصيني لدى المنظّمة الدولية تشانج جون كلًا من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا بسبب ما اعتبره موقفها "المنافق".

وقال تشانج مخاطبًا الدول الثلاث "ضعوا جانبًا غطرستكم وتحيّزاتكم وارجعوا عن حافة الهاوية الآن".

ورحّبت "هيومن رايتس ووتش" بتوقيع هذا العدد الكبير من الدول على البيان المناهض للصين "على الرّغم من التهديدات المستمرّة وأساليب التخويف" التي تمارسها بكين، بحسب ما قالت المنظمة الحقوقية في بيان.

وفي 2019 جمع نص مشابه صاغته بريطانيا 23 توقيعًا.

ووفقًا لدبلوماسيين غربيين فإنّ بكين تزيد ضغوطها كلّ عام لثني أعضاء الأمم المتحدة عن التوقيع على مثل هذه البيانات، ولا تتوانى عن التهديد بعرقلة تجديد مهمة سلام في بلد ما أو منع دولة ما من بناء منشآت دبلوماسية جديدة لها في الصين.

وكانت 26 دولة طالبت الإثنين في بيان مشترك صاغته الصين وتلي في المحفل الأممي نفسه، بإنهاء العقوبات التي تفرضها الولايات المتّحدة ودول غربية أخرى، معتبرة أنّ هذه العقوبات تنتهك حقوق الإنسان في مكافحة جائحة كوفيد-19.

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