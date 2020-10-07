بايدن يرفض مناظرة ترامب بسبب كورونا

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن إنه لا ينبغي إجراء المناظرة الرئاسية الثانية إذا كان الرئيس دونالد ترامب لا يزال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.وقال بايدن للصحفيين: "أعتقد أنه إذا كان لا يزال مصابًا بكوفيد، فلا ينبغي أن نجري مناظرة".وأضاف بايدن أنه يتطلع إلى مناظرة الرئيس، لكنه يأمل أن يتم اتباع "البروتوكولات".