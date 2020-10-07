مد تقديم العرض المسرحى «محل اللعب» حتى ٢٠ أكتوبر

قرر مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، مد تقديم العرض المسرحي "محل اللعب"، حتى يوم ٢٠ أكتوبر الجاري.جاء ذلك نتيجة لما تحققه المسرحية من نجاح جماهيري كبير، وحصد إشادة جيدة من الجمهور، والعرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقي، وهو عن رواية الأميرة والوحش (حكاية لعبة) يهدف إلى تعريف المعنى الحقيقي للجمال، ويبدأ العرض يوميًا في السابعة من مساء كل ليلة عدا الإثنين إجازة المسرح.المسرحية إعداد وإخراج إيهاب ناصر، موسيقى وأشعار وائل طه، تصميم ملابس شيماء أبو سالم، تصميم ديكور نورا محمد، مصمم الرقصات أشرف فؤاد، تصميم إضاءة محمد عبد المحسن، مخرج مساعد كاميليو - عز الدين، مخرج منفذ طارق شاذلى.