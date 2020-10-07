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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أذربيجان تتهم القوات الأرمنية باستهداف خط أنابيب النفط «باكو»

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:39 ص
قصف صاروخي
قصف صاروخي
وكالات
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اتهمت أذربيجان القوات المسلحة الأرمنية بمحاولة استهداف خط أنابيب النفط باكو-تبيليسي-جيهان بقصف صاروخي، بينما نفت يريفان صحة هذا الإعلان.

وقالت النيابة العامة الأذربيجانية، في بيان: "في حوالي الساعة 21:00 شنت القوات المسلحة الأرمنية ضربات صاروخية استهدفت جانبًا لخط أنابيب النفط باكو - تبيليسي - جيهان يمر عبر منطقة يفلاخسك".

وشددت النيابة الأذربيجانية على أن "هذا الخط لأنابيب الغاز يحتل مكانة خاصة في أمن الطاقة بأوروبا، ويمثل أكبر مشروع استراتيجي في المنطقة".

وذكر البيان: "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذها جيشنا، تم إحباط هذه المحاولة الإرهابية".

من جانبها، نفت أرمينيا صحة هذه التصريحات، واصفة إياها بـ"الكذبة السافرة"، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، أرتسرون أوفانيسيان: "أكدنا مرارا أن البنية التحتية النفطية لا تمثل لنا هدفا".

وتمر عبر خط باكو - تبيليسي - جيهان، الذي تم تشغيله عام 2015 ويمتد 1768 كيلومترا عبر أراضي أذربيجان وجورجيا وتركيا، 1.2 مليون برميل نفط يوميا.

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

والقتال الحالي هو الأعنف منذ التسعينات ويعزز مخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع قد تجر إليها روسيا وتركيا وسط مخاوف شديدة على الاستقرار في جنوب القوقاز، وهي المنطقة التي تنقل النفط والغاز من أذربيجان إلى الأسواق العالمية.

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