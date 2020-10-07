«بيت الفنون» يحتفل بحرب النصر والعبور على مسرح عبدالوهاب والبالون

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر المجيد، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، يحتفل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، على مسرح محمد عبدالوهاب بالاسكندرية، ومسرح البالون بالعجوزة.وتقام الاحتفالية الأولى تحت عنوان «ملحمة أكتوبر» فى الثامنة من مساء غد الخميس ٨ أكتوبر، على مسرح محمد عبدالوهاب بالاسكندرية، والثانية بعنوان "أكتوبر العظيم" فى السابعة والنصف من مساء يوم السبت ١٠ أكتوبر، على مسرح البالون بالعجوزة.وتتضمن الاحتفالية مجموعة من أشهر الأغاني التى تحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، وتعد من السمات الفنية الأساسية التى ظهرت وقت حرب النصر، بالإضافة إلى بعض المشاهد الدرامية والشعر، ويشارك فى تقديم الحفل الفنانة مديحة حمدي، والفنان هاني إبراهيم، والفنان مصطفي يوسف، الاحتفالية إعداد وإخراج وليد طه.ويشارك فريق «لايف تيم» بفرقة أنغام الشباب، برئاسة الفنان ماهر عبيد، بميدلى لأجمل وأشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، إلى جانب مجموعة من أغانى الفريق التى اشتهر بها، يتغنى بها الفنانون "عماد كمال، عبدالله الجسمي، عماد كمال، أحمد الأمير".وتقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، باقة من الأغاني الوطنية والمواويل الشعبية يتغنى به نجوم الفرقة «فتحي الهواري، نورا صبحي، عبده زغلول، فكري القناوي»، بمصاحبة الطبل البلدى والمزمار والربابة، وتدريب الفنان إبراهيم الشاذلي، وإشراف فني للفنان عاطف سعيد.