المؤشر نيكى ينخفض 0.69% فى بداية التعامل بطوكيو

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.وتراجع نيكي 0.69 % مسجلا 23272.45 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.63 % ليسجل 1635.31 نقطة.وعادت الأسهم اليابانية للصعود الإثنين، مدعومة بشراء لأسهم الشركات التي تزيد قيمتها الحقيقية عن أسعار أسهمها الحالية مثل شركات السكك الحديدية، بعد أن قال أطباء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعافى جيدا، وذلك بعد أيام قليلة من تشخيص إصابته بكورنا الذي أثار ذعرا على نطاق واسع.وارتفع المؤشر نيكي 1.23% إلى 23312.14 نقطة.وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.74% إلى 1637.25 نقطة، أمس الثلاثاء إذ ربحت الأسهم التي تزيد قميتها الحقيقية عن أسعارها 2.2%، متفوقة على زيادة 1.37% للأسهم المرتبطة بالنمو على مؤشر أسهم النمو ضمن توبكس.وعلى وجه الخصوص، تعافت أسهم شركات السكك الحديدية بشكل كبير من خسارة تكبدتها يوم الجمعة، وهو ما يعود لأسباب منها الآمال في زيادة الطلب على السفر بسبب حملة حكومية لتشجيع السياحة الداخلية في الوقت الذي يستمر فيه إغلاق الكثير من الحدود الدولية بسبب فيروس كورونا.