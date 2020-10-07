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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد المكسيك بنسبة 9% هذا العام

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:24 ص
صندوق النقد
صندوق النقد
وكالات
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أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير الثلاثاء أنّ الاقتصاد المكسيكي سينكمش هذا العام بنسبة 9%، في توقّعات أفضل بعض الشيء بالمقارنة مع تقرير سابق توقع فيه أن يتراجع إجمالي الناتج المحلّي هذا العام بنسبة 10.5% من جراء تداعيات كوفيد-19.

لكنّ الصندوق حذّر في تقريره السنوي حول الاقتصاد المكسيكي من أنّه "بناءً على هذه التوقّعات، سيستغرق الأمر سنوات عديدة حتى تعود معدلات العمالة والدخل والفقر إلى مستويات ما قبل الجائحة".

وفي تقريرها الجديد، قالت المؤسسة المالية الدولية إنّ الإنجازات التي أحرزتها مكسيكو خلال العقد الماضي اضمحلّت، وإنّه في الوقت الراهن "يبدو أنّ المشكلة المكسيكية المزمنة المتمثلة في ضعف النمو ستتفاقم".

وبلغت الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن الجائحة في المكسيك أكثر من 80 ألف وفاة، في حين بلغ عدد الذين فقدوا وظائفهم من جراء تداعيات كوفيد-19 حوالى 12 مليون عامل، غالبيتهم في القطاع غير الرسمي.

ولفت صندوق النقد في تقريره إلى أنّ الاقتصاد المكسيكي يشهد حاليًا انتعاشًا "ثنائي السرعة"، إذ إنّ الصناعات التحويلية تسجّل نموًا مدفوعة بارتفاع الطلب الخارجي عليها، في حين أنّ الطلب المحلّي لا يزال ضعيفًا.

وشدّد التقرير على وجوب أن تنفّذ الحكومة حزمة شاملة من إجراءات الدعم المالي والنقدي القصيرة الأجل، وأن تقوم على المدى المتوسط بإصلاحات "موثوق بها" لتعزيز الاستثمار والنمو.

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