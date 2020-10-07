ذكريات بطولية من أرض سيناء بالمسرح الصغير

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ الموسم الجديد لصالون مصر المبدعة٬ ويبدأ بأمسية تحت عنوان "بطولات من سيناء" بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز٬ يقدمها الشاعر الكبير محمد بهجت٬ مدير ومؤسس الصالون.وتأتى في إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر السابعة والأربعين٬ وتقام الأمسية على المسرح الصغير. حيث يروي خلالها مجموعة من الملاحم البطولية لبواسل القوات المسلحة التي حققت معجزة العبور عام 1973 ونجحت في استرداد أرض الفيروز٬ إلى جانب قصص من تضحيات أهالى سيناء التي عبرت عن صلابة وقوة الشعب المصري فى مواجهة التحديات.ويتخلل الصالون فقرات غنائية للفنانين: رباب ناجي، مصطفى سامي، محمد فوزي. وأغنيات: بسم الله٬ علي الربابة٬ رايحين شايلين في إيدنا سلاح٬ دولا مين٬ عاش اللي قال٬ صباح الخير يا سينا وغيرها.