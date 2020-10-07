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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. احتفالية لتكريم يسرى العزب بجمعية الأدباء

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:54 ص
يسري العزب
يسري العزب
نضال ممدوح
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تقيم جمعية الأدباء بشارع القصر العيني٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ احتفالية لتكريم اسم الشاعر والناقد الدكتور يسرى العزب٬ والذي كان قد غادر دنيانا في الخامس من شهر مايو الماضي.

يشارك في الاحتفالية نخبة من أصدقاء ومحبى وتلاميذ الراحل، ويديرها الشاعر عبده الزراع.

يشار إلي أن "العزب" يعد واحدا من أبرز شعراء العامية في مصر٬ ولد عام 1947 بقرية ديمشلت التابعة لمحافظة الدقهلية، وكان والده شاعرًا كلاسيكيًا يكتب الفصحى، بينما عمه الدكتور محمد أحمد العزب من رواد شعر التفعيلة، رغم أزهريته، وقد وصل إلى عمادة كلية اللغة العربية.

حصل العزب على الإعدادية الأزهرية المعادلة عام 1962، ثم الثانوية العامة سنة 1964، وتخرج فى كلية الحقوق عام 1969، وفى كلية الآداب عام 1975 بامتياز مع مرتبة الشرف.

كما نال الراحل الماجستير بامتياز عام 1981، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 1985، وألّف عدة مسرحيات شعرية وأخرجها ومثل فيها، منها "تغريبة عبرازق الهلالى" وأصلها عبد الرازق، ومسرحية "الوعد سعد" و"نخلتين فى العلالى" و"ريحة النعناع".

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