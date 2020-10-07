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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تفرض إجراءً جديدًا بعد تفاقم جائحة كورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:07 ص
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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قالت السلطات في إيران، أمس الثلاثاء، إنها بصدد فرض استخدام الكمامات الواقية في الأماكن العامة بالعاصمة طهران اعتبارا من السبت القادم.

ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع تسجيل عدد قياسي جديد للإصابات اليومية بفيروس كورونا ومعاناة المستشفيات من نقص الأسرة خلال موجة ثالثة للتفشي.

وقال مساعد وزير الصحة إيرج حريرجي، إن العاصمة تواجه أزمة أشد سوءا من باقي أجزاء البلاد الأخرى، ونقلت عنه وكالة "إرنا" قوله إن هناك 4.793 مريضا بفيروس كورونا في مستشفيات طهران بينهم 948 بالعناية الفائقة، و311 مريضا ينتظرون بغرف الطوارئ.

وكان الإلزام باستخدام الكمامات فرض داخل المنشآت العامة في يوليو، وسيطبق الآن في الأماكن المفتوحة أيضا بالعاصمة.

وسجلت إيران 479.825 حالة إصابة بفيروس كورونا، ما جعلها الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط.

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